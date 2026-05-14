韓国発の人気キャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”と生理用ナプキン「エリス」が初コラボレーションした「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」が、6月1日（月）から、全国の取扱店舗で発売される。【写真】思わず並べたくなる！ストーリー性のある外装デザイン■持ち歩くたびに気分が上がるデザイン今回発売される「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」は、“Love M