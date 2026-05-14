日本サッカー協会（JFA）は５月14日、日本女子代表の新指揮官が狩野倫久氏に決定したことを発表した。なでしこジャパンは先月２日、ニルス・ニールセン監督が契約満了に伴って退任。その後のアメリカ遠征では、狩野氏が監督代行として指揮を執っていた。狩野新監督は「なでしこジャパンの新監督にご指名いただき、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです」とし、次のようにコメントした。 「近年、世界の女子