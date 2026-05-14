“原発の早期再稼働しかない”関西電力の元社長は金品受領の理由を法廷で証言しました。 （森山栄治元助役）「原電以外に高浜町を救済する経済浮揚策はないのではないかと」（1977年） 原発の町で絶大な影響力を誇った元助役。2019年、関西電力幹部らも長年その影響下にあった実態が明らかになりました。関電では歴代幹部ら83人が1980年代以降、森山元助役から合計3億7000万円相当の金品などを受け取り関連会社に原発に関わ