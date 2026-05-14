舞台『はがきの王様』の公開ゲネプロが行われ、主演の松岡昌宏さんをはじめとしたキャスト陣が演技を披露しました。 【写真を見る】【松岡昌宏】念願の本多劇場で「作り置きじゃない芝居を」渡部秀は「男気と兄貴感」を称賛作品は、ラジオのはがき職人にスポットを当て、ある男の再生と勇気を綴った物語です。ゲネプロ前の取材会には、松岡さんのほか黒谷友香さん、渡部秀さん、松田好花さん、渡辺裕太さん、槙尾ユウスケさん