2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。真矢さんを「デビューした時からお兄ちゃんのような存在」と慕う歌手の相川七瀬（51）は、「寂しくなりますね。寂しいという言葉で追いつかないというか…」とゆっくり言葉を紡いだ。「本当に9月に（病気の）発表が会った時、信じられなくて。私が最後に見た真矢さんがものすごく元気で。本当にご家族が献身的に