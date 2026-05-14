俳優で歌手の小林旭（87）が14日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。元妻の美空ひばりさんとの出会いについて語った。司会の黒柳徹子が「さて、1962年に結婚なさった、美空ひばりさん」と切り出すと、小林は「へへ」と短く笑った。黒柳は「スゴいよね、きっかけは雑誌の対談だった」とひばりさんとの出会いについて聞いた。小林は「（昭和）36年、37年のときに、いわゆる映画のファンの読む雑誌が…明星だと