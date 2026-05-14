ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打無失点の快投で3勝目を挙げたドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）絶大な威力を持つ武器を併せ持っているのが、超一流たるゆえんだ。ドジャースの大谷は3週間前に力でねじ伏せたジャイアンツ打線に対し13日、切れ味鋭いスイーパーを多投してきりきり舞いさせた。7回無失点、8奪三振で今季3勝目。圧巻の内容にも「悪くはなかったかな。球の質的には前回の方が良かった」と語った。一回2