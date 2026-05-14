航空自衛隊は14日、米アラバマ州西部で日本時間13日に飛行訓練中だった米空軍のT38C練習機から、空自隊員と米軍教官それぞれ1人が緊急脱出したと明らかにした。隊員は左脚を骨折し、病院に搬送された。2人とも命に別条はない。空自によると、練習機は米コロンバス空軍基地所属。搭乗していた空自隊員は20代の2等空尉で、戦闘機に関する教育を受けるため渡米していた。米空軍が詳しい原因や地上の被害状況について確認を進めて