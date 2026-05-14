東京都世田谷区で２０００年１２月に起きた一家４人殺害事件の現場住宅で金品を盗もうとしたなどとして、警視庁は１４日、いずれもベトナム国籍で建設作業員の男（３２）と調布市の男（２８）の両被告（いずれも入管難民法違反で起訴）を邸宅侵入と窃盗未遂の両容疑で再逮捕した。逮捕は１３日。発表によると、２人は２３年９月〜２５年１２月、世田谷区上祖師谷にある現場住宅１階の玄関近くの窓を割って侵入し、金品を盗もう