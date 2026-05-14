俳優山〓賢人（31）が14日、都内で行われた「TCLテレビ／モニター新商品＆新アンバサダー・新CM発表会」に登場した。きれいな画質で見てほしいものについて「心」と回答。「自分の作品を通して、心が動く瞬間の繊細な動きや表情を見てほしい」。「自身が鳳凰（ほうおう）のように輝く瞬間」というトークテーマでは「アクション」と答えた。「ワイヤアクションなどダイナミックな動きをたくさんやらせてもらっているので」。アクシ