2月に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会が14日、都内で行われた。◆真矢さんお別れの会主な参列者相川七瀬、松岡充、都啓一、大黒摩季、トム・ブラウン、西川貴教、THE YELLOW MONKEY、土屋昌巳、NATCHIN、DIR EN GREY、シド、池谷幸雄、かとうれいこ（順不同、敬称略）