◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、美浦トレセン４頭が出走を予定する上原佑紀厩舎のうち３頭がＷコースで併せ馬を行った。外の皐月賞７着馬グリーンエナジー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父スワーヴリチャード）が２頭を先導し、中の青葉賞馬ゴーイントゥスカイ（同、父コントレイル）、内の皐月賞３着馬ライヒスアドラー（同、父シスキン）が３馬身間