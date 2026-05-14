かしわ記念を制したウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が、次走はさきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）への出走を視野に入れていることが分かった。高木調教師が１４日、明かした。同馬はかしわ記念で３つ目のＪｐｎ１タイトルを獲得した。さきたま杯に出走すれば、デビュー以来最短の距離への挑戦となる。秋は南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１２日、盛岡競馬