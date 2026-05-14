日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１４日、都内で理事会を開催した。理事会では、なでしこジャパンの監督に狩野倫久氏の就任が決定したことが承認された。狩野監督は書面にて「なでしこジャパンの新監督にご指名いただき、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです。近年、世界の女子サッカー界は目覚ましい発展と進歩を遂げています。競技レベルは年々向上し、インテンシティが高く、スピードやパワーといった高いアスリー