宅配ピザチェーン「PIZZA-LA（ピザーラ）」が2026年5月14日、公式SNSの更新を再開すると発表した。「このような事態を発生させたことは痛恨の極み」ピザーラをめぐっては、5月1日頃からSNSでピザーラ蒲田店のアルバイト従業員による迷惑行為の写真・動画が拡散された。写真や動画はいずれも25年2月頃に撮影されたもの。オーブンに従業員が寝転び網に顔を押し付ける様子、従業員がピザ生地を床にぶちまけて笑っている様子、配達の遅