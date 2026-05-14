【藤江直人のフットボール縦横無尽】【恩師直撃】三笘薫は「もともとはパサー」 ドリブル突破を生み出す久保建英との共通点（川崎U12元監督・郄粼康嗣）15日のW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー発表を控え、最後の週末が終わった。怪我で離脱中の選手の招集に関して、森保一監督は次のような指針を示していた。「（メンバー発表前に）数試合に出ていないとかなりきついかな、と」指揮官のフィルターを通して9