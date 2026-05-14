ロンドン序盤は揉み合い商状、ドル円１５８円手前に膠着＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、揉み合い商状となっている。ドル円は157.90台に高止まりしており、158円をなかなか付けられない状況。ユーロドルは1.1705から1.1722までのレンジ取引で、前日NY終値1.1711を挟んで売買が交錯している。米中手法会談の行方なトド確認したいムードになっている。 USD/JPY157.93EUR/USD1.1707