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通貨オプションボラティリティードル円１週間７．２％付近に低下、１５８円が壁で USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.175.356.437.18 1MO7.255.436.286.68 3MO7.655.736.667.02 6MO8.016.007.077.28 9MO8.166.157.377.47 1YR8.326.497.687.64 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.247.716.