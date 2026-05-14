ポンドは小安くスタート＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ポンドドルは前日NY終値1.3523を挟んだ揉み合いから、一時1.3504付近まで小幅に軟化した。ポンドにとっては、昨日、スターマー英首相の政治的ライバルとして知られているストリーティング英保健相が党首選の発動を準備と報じられるなど、政治混乱が嫌気されている面があるようだ。今日発表された英月次ＧＤＰは予想外のプラス成長を維持したが、