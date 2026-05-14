中国、米牛肉加工施設向け輸出許可を一転「失効」に、理由不明＝ロイター 税関のウェブサイトによると、14日の早い時間帯に「有効」と表示されていた登録状況は、その後「失効」に戻った。ロイターが接触した複数の中国牛肉企業の幹部は、デリケートな問題であることを理由にコメントを控えた。 （ロイター）