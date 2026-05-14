「DMH-SF1000」 パイオニアは、カロッツェリアブランドより、国内業界初を謳うDolby Atmos対応のディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」を5月に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は170,000円前後。 これまで一部の対応車両に限定されていたDolby Atmosの再生を、既存の非対応車両でも楽しめるようになる10.1型HDのディスプレイオーディオ。 Dolby Atmosの空間オーディオ技術と、パイオ