サッカー女子日本代表の監督に狩野倫久氏（49）が就任することが決まった。14日に都内で開催された日本協会（JFA）の理事会で承認された。JFAを通して「身が引き締まる思いです。世界で頂点に立つためには、これまで積み上げてきたなでしこジャパンの強みである攻守における連動性や献身性をさらに磨きながらも、攻守での1対1の局面や、一つ一つの球際でのバトルに勝ち切る強さ、チーム・グループにおける個をさらに上げていく