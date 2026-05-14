石油元売り大手、ENEOSが関係する原油タンカーがホルムズ海峡を通過しました。ENEOSホールディングス・宮田知秀社長「ホルムズ海峡を通過し、危険区域も脱し、日本に向けて航海を再開しています」ENEOSによりますと、子会社が保有する原油タンカー「ENEOS ENDEAVOR」が日本時間の14日、ホルムズ海峡を通過しました。順調に進めば、5月末から6月初旬に日本に到着する予定です。船には日本人4人が乗っており、原油190万バレルを積ん