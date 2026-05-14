2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの、関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。長年親交があった西川貴教（55）は「お互いに19、20歳から歌やバンドで切磋琢磨（せっさたくま）してきた仲。いまだに信じられない。ふと出てきそうなくらい。誰もまだ、真矢くんが現世からいなくなってるなんて信じられない状況です」と声を落とした。「僕がまだバンドで活動してた時期なんですけど。当時は