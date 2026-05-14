2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの、関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。お別れの会にはLUNA SEAのメンバーや妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）ら関係者1000人が参列。石黒は参列者へあいさつし、涙を浮かべながら「5年と9カ月の長い闘病の中、本人はいつも『幸せだ』と笑顔をくれました。脳腫瘍（しゅよう）の発表の際も『それでも幸せ。できないことが増えても心が豊かだな』と