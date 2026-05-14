MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月11日（月）の放送では、ゲストにみうらじゅんとアルコ＆ピースの平子祐希が登場。平子が写真集を発売したという話題から、トークは“グラビア撮影あるある”に広がっていき…。【映像】MEGUMIがスイカをくわえ…今回はゲストにみうらと平子を迎え、MEGUMIが“大人の色気”などについて真剣