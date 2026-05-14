5月14日、B1東地区に所属する茨城ロボッツは、長谷川暢との契約合意（継続）を発表した。なお契約期間は2028－29シーズンまでの3年間で、2027－28シーズン及び2028－29シーズンはプレーヤーオプションとなる。 29歳の長谷川は175センチ75キロのポイントガード。2018－19シーズンに特別指定選手として青森ワッツでプロデビューを果たすと、秋田ノ