ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓはこの日の取引終了後、２６年１２月期連結業績予想について売上高を１３００億円から１４００億円（前期比３９．１％増）へ、営業利益を１２５億円から１５６億円（同７２．５％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も１７円５０銭から２２円（前期１２円５０銭）に増額した。 「出張訪問買取セグメント」「店舗買取セグメント」ともに戦略的なリピート施策や単価向上施