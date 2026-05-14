きょう（14日）午後、香川県まんのう町で81歳の男性が下草を燃やしていたところ空き家に火が燃え移る火事がありました。 【写真を見る】下草を燃やしていたところ空き家に延焼81歳の男性を救急搬送消防が消火活動中【香川】 現在、消防が消火活動中 警察によりますと、午後2時ごろ、まんのう町炭所西で男性（81）が下草を燃やしていたところ、火が空き家に燃え移ったということです。空き家が燃えているのを近所の人が見つ