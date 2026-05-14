MayaとRol3ertによる共作シングル「ROMANTICIZE」が、5月13日にリリース。あわせてMVが公開された。 （関連：【映像あり】Maya×Rol3ertによる共作シングル「ROMANTICIZE」空港を舞台に描かれるノスタルジックなMV） MVは映像ディレクター 中澤太とタッグを組んで制作。空港を舞台に描かれており、ノスタルジックな映像に仕上がっている。 （文＝リアルサウンド編集部）