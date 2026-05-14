きょう（１４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６１８円安の６万２６５４円と３日ぶり反落。前日の米国株市場では４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が事前予想から大きく上振れしインフレ懸念が重荷となったものの、半導体関連株が相変わらずの強さでフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が２．６％高と気を吐いた。これを受けて東京市場でも追い風が意識されたが、目先高値警戒感は覆い隠せなかった。前場