日本サッカー協会(JFA)は14日、日本女子代表(なでしこジャパン)の新監督に、これまで監督代行を務めていた狩野倫久氏(49)が就任すると発表した。前任のニルス・ニールセン監督の退任後、正式な後任選定を進めていた中での決定となった。ニールセン前監督体制でコーチを務めていた狩野氏は、同前監督の退任後となった4月のアメリカ遠征で監督代行としてチームを指揮。世界ランキング上位のアメリカ女子代表との3連戦では1勝2敗