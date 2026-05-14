日本サッカー協会(JFA)は14日、クロアチア遠征を行うU-15日本代表メンバーのDF切通武琉(神村学園中)が怪我のため不参加となったことを発表した。JFAは、DF丸岡仁(セレッソ大阪U-15)を追加招集することも伝えている。チームは15日に国内でトレーニングを行い、同日にクロアチアに出発。現地で「International U-15 tournament“Vlatko Marković”2026」に出場し、19日にU-15イングランド代表、20日にU-15クロアチア代