【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。●前々月1位の「Switch 2」は引き続き3位をキープ4月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、2026年4月18日発売のゲームソフト「トモダチコレクション わくわく生活（HACPBLFGA）」が獲得。シリーズ第1弾はニンテン