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日経平均株価 始値63263.46 高値63799.32 安値62654.05 大引け62654.05(前日比 -618.06 、 -0.98％ ) 売買高31億6889万株 (東証プライム概算) 売買代金12兆376億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日ぶり反落、安値引けで着地 ２．米ハイテク株高受け朝方買い優勢も一転失速 ３．フジクラ