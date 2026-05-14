市光工業 [東証Ｐ] が5月14日大引け後(17:15)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比11.9％減の15.9億円に減り、1-6月期(上期)計画の32億円に対する進捗率は49.8％にとどまり、5年平均の68.7％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.1％→4.0％に悪化した。 株探ニュース