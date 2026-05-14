オーテック [東証Ｓ] が5月14日大引け後(17:15)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.9％増の53.5億円になり、27年3月期も前期比6.4％増の57億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を75円→82円(前の期は1→3の株式分割前で170円)に増額し、今期も前期比16円増の98円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実