ＩＮＣＬＵＳＩＶＥＨｏｌｄｉｎｇｓ [東証Ｇ] が5月14日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は4.2億円の赤字(前の期は3.5億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は1.4億円の赤字に赤字幅が縮小する見通しとなった。6期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の1.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.0％→10.5％に急改善した。 株探ニ