ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に4－0で勝利。チームの連敗も4で止まった。この日は先発登板した大谷翔平が投手専念。代わりにDHに入ったテオスカー・ヘルナンデス外野手が、4打数2安打1打点と活躍。大谷の今季3勝目を後押しした。 ■アレックス・コールも犠飛で貢献 ドジャース打線は直近5試合で1試合平均2.4点しか挙げられておらず、4連敗の原因となって