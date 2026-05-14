北欧デンマーク発の雑貨店「Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン）」は、夏の暮らしを彩る新商品『サマーフラワーシリーズ』を、22日から全国店舗で発売する。※表参道ストア、吉祥寺ストア、オンラインストア（楽天市場ストア）では、15日から先行販売開始。【写真】手書き感がかわいい！『サマーフラワーシリーズ』マグ＆ソーサー同シリーズは、2026年夏の新商品全260種の中で展開される全89種のコ