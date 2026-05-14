俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。ゴルフに行く芸能人を明かした。中村はゴルフ仲間について「赤楚衛二、おいでやす小田、バナナマン日村」と名前を挙げた。芸人が多いことに共演者は驚いていた。中村は「赤楚と小田さんはドラマで一緒だったんですよ。ドラマ終わったあとに2人ともゴルフをやり始めて。この2人のスケジュールがなかなか合わなくて。僕と赤楚