およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行いました。中国習近平国家主席「協力すれば双方に利益があり、対立すれば双方が損をします。互いを敵ではなくパートナーとして相互に成功し共に繁栄するべきです」アメリカトランプ大統領「あなたの友人であることを光栄に思います。中国とアメリカの関係はこれまで以上に良好になるでしょう」首脳会談の冒頭で、習主席は「2026年を