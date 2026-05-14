巨人・中山礼都外野手が14日、出場選手登録を抹消され今季2度目となる2軍降格となった。13日の広島戦は「8番・右翼」で出場したが5打数無安打に終わっていた。今季は外野のレギュラー候補として期待されたがここまで20試合で打率・138と苦しんでいる。得点圏打率も・133。阿部監督は好機での打撃内容について本人とも話し合ったと言い「本人ともちゃんとしっかり話したので。その勇気を持てるかどうかっていう。それで結果は