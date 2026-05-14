金融庁＝東京・霞が関金融庁は14日、先端の人工知能（AI）によるサイバー攻撃に対応するため、金融機関やIT企業を集めた初会合を開いた。米新興企業アンソロピックの最新AI「クロード・ミュトス」などを悪用した金融機関へのサイバー攻撃を警戒し、官民連携で理解を深める。会合には、政府や日銀、三菱UFJ銀行など3メガバンクなどの金融機関のほか、アンソロピック、米オープンAIといったAI企業、金融の業界団体が参加した。