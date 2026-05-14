女優小池栄子（45）が14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にVTR出演。親交があり、この日ゲスト出演した中村倫也（39）について語った。小池は出会ったときの印象について「舞台をご一緒したのが初めましてで、若いのにすごいお芝居がしっかりしてる天才がいるって話をしてましたね」と語った。小池は「倫也の全部をなめ腐ってる感じあるじゃないですか。あれがなんか面白いなって思ったんで