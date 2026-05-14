森保一監督＝2025年12月日本サッカー協会は15日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会（6月11日開幕）に臨む日本代表26人を発表する。久保建英（レアル・ソシエダード）上田綺世（フェイエノールト）ら主力の選出が確実。一方、9日に左脚を負傷した三笘薫（ブライトン）や2月に左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航（リバプール）らけが人について森保一監督の判断が注目される。度重なる負傷で代表のピッチから遠ざ