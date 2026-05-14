ロッテのサム・ロング投手が15日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。オリックスは高島泰都投手が先発する。今季新加入したロングは、ここまで13試合に登板して0勝1敗7ホールド、防御率1・42。来日後初の先発に向けて調整のため、8日のファーム交流戦の巨人戦に先発し、3回を1安打無失点と好投した。左腕は「非常に良い状態で、練習もしっかりとできている」と好調ぶりをアピールした。先発