大阪府警は14日、変死事案の捜査現場から現金約1千万円を持ち去ったとして、占有離脱物横領の疑いで逮捕、起訴された南堺署の警部補後藤伸被告（52）を懲戒免職処分とした。ゴルフや飲食などで、家族に内緒の借金が数百万円あったという。府警によると被告は3月2日、堺市南区の集合住宅で死亡した70代男性の部屋で、布に覆われて金庫の上にあった現金を見つけ、かばんに入れて持ち去った。被告が過去に関わった事案も調べたが