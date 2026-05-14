女優白石まるみ（63）の長女でタレントの守永真彩（34）が14日、インスタグラムを更新。同日、都内で関係者向けのお別れの会が行われた、LUNA SEAのドラマー真矢さんをしのんだ。守永は「真矢さん、ありがとうございました真矢さんに、最高にかっこいいって言ってもらえるような生き方をして、またいつか、再会したいですずっとずっと大好きです」とつづり、真矢さんの写真をアップした。さらに「唯一無二の音色を心に響かせて