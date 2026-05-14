ＢＴＳがマドンナ、シャキーラと「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」決勝戦のハーフタイムショーのステージに共同ヘッドライナーとして出演すると米国現地時間の１４日、グローバル・シチズンとＦＩＦＡが発表した。ＦＩＦＡワールドカップの決勝戦でハーフタイムショーが行われるのは、今回が初めて。ＦＩＦＡとグローバル・シチズンは「スポーツと音楽、文化を融合させ、全世界を一つにつなぐステージを作るため今回のイベン